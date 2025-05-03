نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يدعو الفيدرالي الأمريكي مجددا لخفض الفائدة بعد تقرير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 3 مايو 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة دعوة جديدة إلى الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات الفائدة، وذلك عقب صدور تقرير الوظائف لشهر أبريل الذي جاء أفضل من المتوقع.

وكتب ترامب منشوراً حماسياً على منصة «تروث سوشيال» دقائق بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية: «تماماً كما قلت، ونحن لا نزال في مرحلة الانتقال، لقد بدأنا للتو!!!». وأضاف: «المستهلكون انتظروا سنوات لرؤية الأسعار تنخفض. لا يوجد تضخم، على الفيدرالي أن يخفض معدلاته!!!».

وكان مكتب إحصاءات العمل قد أفاد صباح الجمعة بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 177 ألف وظيفة بعد التعديل الموسمي خلال أبريل، متجاوزاً تقديرات داو جونز التي توقعت إضافة 133 ألف وظيفة، لكنه جاء دون رقم مارس المعدل الذي بلغ 185 ألف وظيفة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عقب صدور التقرير.

ويظهر هذا التصريح استمرار ترامب في محاولاته للتأثير على قرارات البنك المركزي المصري، متحدياً بذلك تقليد استقلالية الفيدرالي عن السلطة التنفيذية.

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كما يعكس تراجعاً جزئياً في حدة انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي بدا في وقت سابق أن موقعه مهدد. وكان ترامب كثيراً ما هاجم باول وطالبه بخفض الفائدة لتحفيز النمو، فيما صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الشهر الماضي أن الإدارة كانت تدرس قواعد تتيح للرئيس إقالة باول.

من جهته، تمسّك باول بموقفه قائلاً إن الرئيس لا يملك السلطة القانونية لإقالته قبل انتهاء ولايته في مايو 2026. ومع ذلك، فإن مخاوف المستثمرين من احتمال سعي ترامب لاستبداله بشخص يخضع للضغوط السياسية تسببت في اضطرابات بالأسواق.

وقد أدّت تلك المخاوف في 21 أبريل إلى موجة بيع حادة طالت المؤشرات الرئيسة والدولار الأمريكي في يوم واحد.

لكن ترامب عاد مؤخراً ليؤكد أنه «لا ينوي» إقالة باول، وخفّف من لهجته تجاهه.

وقال في تجمع انتخابي بولاية ميشيجان يوم الثلاثاء: «لدي شخص في الفيدرالي لا يقوم بعمل جيد فعلاً»، من دون أن يذكر باول بالاسم، ثم أضاف: «أريد أن أكون لطيفاً ومحترماً تجاه الفيدرالي. من المفترض ألا تنتقده وتدعه يعمل كما يشاء، لكن صدّقوني، أنا أعلم أكثر منه بشأن معدلات الفائدة».