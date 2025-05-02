رئيس «إي تاكس»: توظيف الذكاء الاصطناعي في التيسير على…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 مايو 2025 10:12 مساءً - أكد خالد عبدالغني رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس»، أننا نعمل على التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات المتوفرة بالنظم الإلكترونية في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل؛ على نحو يسهم في التيسير على المجتمع الضريبي، أخذًا في الاعتبار أن هذا «أحسن عائد» للممولين من النظم المميكنة المطبقة.

أضاف رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس»، أننا حريصون على تقديم خدمات الدعم التقني والفني بالمأموريات الضريبية لضمان استقرار وكفاءة الأنظمة الضريبية الإلكترونية على نحو يسهم في إنجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي يتبناها وزير المالية لتعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.