وزير البترول يبحث مع رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 مايو 2025 06:14 مساءً - استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور دونج ساب كيم رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية والوفد المرافق له، وتم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول المصري ومجالات التعاون المحتملة في ظل رغبة المؤسسة الكورية في تعميق التعاون مع مصر في مجال البترول والغاز وبحث فرص زيادة استثماراتها في مصر في ضوء الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة البحث عن البترول وإنتاجه، وذلك انطلاقاً من اهتمامها بدعم محفظتها الاستثمارية في مصر التي تضم 4 مناطق بخليج السويس والصحراء الغربية تستثمر فيها من خلال شركة دانا بتروليوم، وشركة العمليات المشتركة بترونفرتيتي.

وخلال اللقاء أعرب بدوي عن ترحيبه برغبة المؤسسة الكورية في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول فى مصر، مؤكداً أن القطاع يمتلك القدرات والكفاءات القادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة بمستويات عالمية.

ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية أن علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين تفتح آفاق واسعة للتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكداً على أن بلاده تعتبر مصر مرشحة بقوة لتصبح مركزاً محورياً ونقطة انطلاق لعمليات المؤسسة الكورية فى المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين وتوفير برامج تدريبية من الجانب الكورى لكوادر قطاع البترول في مجالات عديدة.