أرباح شل البريطانية تسجل انخفاضاً حاداً في الربع الأول بسبب…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 مايو 2025 06:14 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت شركة شل البريطانية الكبرى للنفط، اليوم الجمعة، عن تراجع حاد في أرباحها خلال الربع الأول من العام، في ظل انخفاض أسعار الخام وضعف التوقعات في أسواق الطاقة.

وسجّلت الشركة أرباحاً معدّلة بلغت 5.58 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 5.09 مليارات دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «LSEG». كما فاقت هذه النتائج أيضاً توقعات أخرى من مؤسسة «Vara Research» التي رجّحت أرباحاً بقيمة 4.96 مليارات دولار.

وكانت شل قد حققت أرباحاً معدّلة قدرها 7.73 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، و3.66 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2024.

وتأتي هذه النتائج في وقت تستمر فيه أرباح شركات النفط الكبرى بالتراجع عن المستويات القياسية التي بلغتها في عام 2022، وسط ضغوط من انخفاض أسعار الخام وتقلب السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أضعف ثقة المستثمرين في الأشهر الأخيرة.