دونالد ترامب: يجب وقف كل مشتريات النفط الإيراني

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 مايو 2025 04:11 مساءً - العربية.نت_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، إنه يجب وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وإن أي دولة أو شخص يشتري أيا منها سيخضع فورا لعقوبات ثانوية.

وأضاف في منشور على تروث سوشال “لن يُسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”، وفقًا لـ “”.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين بسبب إدارتهم شبكة لتوريد مكونات وقود الصواريخ لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وسهلت هذه الشبكة نقل مواد مثل بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل السباكات من الصين إلى إيران، وهي مواد تُستخدم في تصنيع محركات الصواريخ الباليستية.

وشملت العقوبات شركة “سامن تجارت برمان” الإيرانية وقادتها وشركاءها، إضافة إلى شركات صينية مثل “شينزين آمور لوجيستكس”.

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يذكر أن الولايات المتحدة فرضت في أبريل الماضي، عقوبات جديدة تستهدف قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن كميات بمئات الملايين من الدولارات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية.