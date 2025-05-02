ترامب: وزير الخزانة الأمريكي يجري مفاوضات تجارية مع 200 دولة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 مايو 2025 01:11 مساءً - العربية.نت_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن وزير الخزانة سكوت بيسينت، يجري مفاوضات تجارية مع 200 دولة.

وفي وقت سابق، قال بيسينت، إن الرئيس دونالد ترامب تسبب في حالة من عدم اليقين الاستراتيجي خلال المفاوضات التجارية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة عانت لعقود من ممارسات تجارية غير عادلة.

وأضاف: “أعتقد أن أحد العوامل التي أثارت بعض القلق في الأسواق هو أن الرئيس ترامب يتبع ما يُعرف بالغموض الاستراتيجي في المفاوضات. فهو يركّز على تحقيق أفضل الصفقات الممكنة لصالح الشعب الأمريكي. لقد عانينا من صفقات سيئة خلال السنوات الأربع الماضية، كما عانينا لعشرات السنين من ممارسات تجارية غير عادلة، ونحن الآن نعمل على تفكيك تلك الصفقات وإعادة بنائها بشكل عادل”.

وتابع بيسينت: “ما نقوم به حاليًا هو بناء عملية واضحة، وأعتقد أن مستوى الغموض سيبدأ بالتراجع مع شروعنا في الإعلان عن الصفقات. ومع ذلك، لا يُعتبر اليقين دائمًا أمرًا إيجابيًا في سياق التفاوض”.