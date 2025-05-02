وزير قطاع الأعمال: العمال ركيزة أساسية في دفع عجلة الإنتاج…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 مايو 2025 12:14 صباحاً - تقدم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بأصدق التهاني وأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع العاملين والعاملات بالمصانع والشركات التابعة للوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال،، مشيدًا بجهودهم المتواصلة وإسهاماتهم الكبيرة في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لما يبذله العاملون من جهود مخلصة وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني، مؤكدًا أن العاملين يمثلون القلب النابض للعملية الإنتاجية وأساس التنمية الحقيقية، وأنهم ركيزة أساسية في منظومة النجاح و التطوير، وأن مساهماتهم الفاعلة تُعد عنصرًا حاسمًا في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار شيمي إلى أن الوزارة تضع العنصر البشري على رأس أولوياتها، وتحرص على الاستثمار في الكوادر البشرية، و التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية، والارتقاء بمهارات العاملين، إلى جانب تبني سياسات تحفيزية تساهم في تنمية روح المبادرة والإبداع داخل مواقع العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو السبيل الحقيقي لتحقيق الاستدامة والتميّز المؤسسي.

كما أكد الوزير حرصه على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتحفيزهم، وعقد لقاءات دورية معهم خلال زياراته الميدانية المستمرة إلى الشركات التابعة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المشاركة الفعالة، وبما يدعم جهود التطوير والتحسين المستمر، ومضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل في كافة الشركات التابعة، وتطوير نظم العمل بما يحقق الكفاءة والفعالية، مع الحرص الشديد على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج.

وأضاف شيمي أن المرحلة الحالية تشهد خطوات جادة نحو تطوير شركات قطاع الأعمال العام على كافة المستويات، وأن نجاح هذه الجهود يعتمد في الأساس على وعي العاملين وتعاونهم وحرصهم على النجاح، وهو ما تعكسه النجاحات التي حققتها العديد من الشركات بفضل جهود أبنائها.

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وأعرب وزير قطاع الأعمال عن خالص التمنيات لجميع العاملين بدوام التوفيق والنجاح، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من النمو والاستقرار والازدهار.