صندوق النقد الدولي يوصي 5 دول بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 مايو 2025 03:14 مساءً - سمر السيد _ أوصى صندوق النقد الدولي خمسة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالإبقاء على سياسة نقدية متشددة، لمواجهة الضغوط التضخمية، وللتأكد من وصول معدلات التضخم إلى مستويات قريبة من الخطط المستهدفة.

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وقال في تقرير أصدره اليوم:” بالنسبة للدول التي تعاني من ضغوط تضخمية مستمرة مثل مصر، وكازاخستان، وتونس، وتركمانستان، وأوزبكستان، ينبغي الحفاظ على موقف تقييدي لحين وصول التضخم الأساسي وتوقعاته إلى المستويات المستهدفة”.

وأضاف أنه على العكس من ذلك، إذا أظهرت مؤشرات التضخم مسارًا ثابتًا نحو المتوسطات المستهدفة أو التاريخية، وكانت أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من المستويات المقدرة، فقد يكون من المناسب اتخاذ موقف سياسة نقدية أقل تقييدًا كما في ياكستان.

وفي الدول ذات أسعار الصرف الثابتة مثل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، الأردن، ينبغي أن تتوافق أي تغييرات في أسعار الفائدة مع أطر السياسات المعمول بها، مع مراقبة مخاطر الاستقرار المالي المحتملة المرتبطة بتغيرات أسعار الفائدة والظروف المالية العالمية عن كثب.

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وفي الدول ذات أسعار الصرف المرنة، يمكن أن يساعد سعر الصرف في تخفيف التكيف مع الصدمات، حسبما أورد الصندوق.

كان الصندوق قد رفع – في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أواخر أبريل الماضي- توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025 إلى 19.7%، مقابل 16.6% توقعها سابقًا منتصف مارس الماضي.

ورغم الارتفاع في التوقعات الخاصة بمعدل التضخم بمصر، لكنها تأتي منخفضة مقارنة بنظيرتها الخاصة بالعام المالي الماضي 2023/2024، والبالغة نسبتها 33.3%.

في المقابل، خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 12.5% في العام المالي المقبل 2025/2026، بدلاً من 13.4% توقعها في شهر مارس الماضي.