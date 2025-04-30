محافظ البنك المركزي المصري يلتقي الأمين العام للمجلس التنسيقي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:08 مساءً - دوت الخليج_ استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري المصري، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة، في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والسعودية.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري بالأمين العام والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجالين الاقتصادي والمصرفي.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزي المصري المصري بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي المصري السعودي، يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.

جاء ذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، وعدد من قيادات البنك وممثلي المجلس التنسيقي المشترك.