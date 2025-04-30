نعرض لكم الان تفاصيل خبر أنجولا تعرض فرصا استثمارية في الزراعة والسياحة والتعدين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 09:14 مساءً - محمد أحمد _ استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية، وذلك بحضور الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا.

ناقشت المائدة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والصناعة والطاقة والزراعة والسياحة، مع التركيز على دعم جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية

أكد الرئيس الأنجولي تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرًا إلى انفتاح السوق الأنجولي على الاستثمارات الخارجية، خاصة في مجالات صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعلومات، مستفيدًا من امتلاك أنجولا لبنية رقمية متطورة تشمل قمرًا صناعيًا وقطاعًا خاصًا نشطًا

أوضح أن الحكومة الأنجولية تعمل على تطوير البنية التحتية في العاصمة والمدن الكبرى وتسعى لإقامة خطوط مترو جديدة، موضحًا وجود فرص واعدة في مجالات البناء والتشييد وصيانة المنشآت، مع التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين

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أشاد لورينسو بالدور المحوري لمصر في دعم التنمية داخل أفريقيا، معربًا عن تقديره للتعاون مع شركة المقاولون العرب في تنفيذ عدد من المشروعات، وداعيًا الشركات المصرية للاستثمار في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين في أنجولا، مؤكدًا أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة

من جانبه ، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وبناء بنية تحتية قوية وتمكين الكوادر البشرية

أشار إلى إطلاق منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 180 خدمة حكومية بالإضافة إلى خدمات قنصلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي

أوضح أن مصر حققت تقدمًا في البنية التحتية الرقمية، حيث زادت سرعة الإنترنت بأكثر من 15 ضعفًا، واهتمت الدولة ببناء المهارات الرقمية من خلال مدارس متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الترحيب باستقبال الطلاب الأنجوليين للدراسة فيها، إلى جانب افتتاح مراكز لدعم المبدعين وأصحاب الشركات الناشئة

فيما استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أن الوزارة نجحت في رفع نسبة المعمور من 7 بالمئة إلى 14% من مساحة الدولة، بما يعكس استراتيجية واضحة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة

فيما ،أعرب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك عن فخره بوجود المجموعة في أنجولا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، حيث تعمل في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والمياه والصناعة، مؤكداً التزامها بدعم خطط التنمية في السوق الأنجولي

بينما ، أشاد المهندس خالد نصير رئيس شركة ألكان بفرص الاستثمار المتاحة في أنجولا، موضحًا أن الشركة تعمل في اثنتين وعشرين دولة في مجالات الاتصالات والبنية التحتية والرقمنة والصناعات الثقيلة وتوزيع السيارات والمعدات

من جهته أكد الدكتور أشرف سلمان ممثل مجموعة طلعت مصطفى أن السوق الأنجولي يشهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفر فرص واعدة في قطاعات العقارات والضيافة، مشيرًا إلى وجود قطاع مصرفي قوي يسهم في جذب الاستثمارات

أشار المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى اهتمام مصر بتوسيع الاستثمارات الزراعية في أنجولا، موضحًا أن مصر من أكبر الدول المنتجة للأسمدة، ما يعزز فرص التعاون الزراعي بين البلدين

أعرب المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب عن اعتزازه بتوسّع نشاط الشركة في أنجولا، مؤكدًا أن الشركة تعمل حاليًا في أكثر من ثماني وثلاثين دولة وتسعى لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية داخل أنجولا

وأشاد المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة بإمكانات السوق الأنجولي، مشيرًا إلى خبرات الشركة في مجالات التشييد والتطوير العقاري والطاقة، ووجودها في عشر دول

أكد أشرف الخولي العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية رغبة الشركة في التعاون مع الجانب الأنجولي في مجال تصنيع وتوفير الأدوية، موضحًا أن الشركة تنتج مختلف أنواع الأدوية بما في ذلك الأدوية البيولوجية