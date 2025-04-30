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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات السياحة التركية تنمو إلى 9.4 مليار دولار بالربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 07:13 مساءً - العربية نت _ ارتفعت إيرادات تركيا من السياحة بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 9.45 مليار دولار.
وقال معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الإيرادات يشير إلى استمرار قوة النمو في القطاع السياحي بتركيا.
وقال وزير السياحة التركي، محمد نوري أرصوي، في تصريحات أدلى بها في إسطنبول، إن عدد زائري تركيا بلغ 8.84 مليون في الربع الأول من 2025، وفق وكالة “”.
وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى ارتفاع إيرادات السياحة التركية بنسبة 8.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مسجلة مستوى غير مسبوق عند 61.1 مليار دولار.
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