مال وأعمال

هيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية…

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  • هيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية… 4/11
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  • هيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية… 6/11
  • هيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية… 7/11
  • هيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية… 8/11
  • هيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية… 9/11
  • هيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية… 10/11
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:18 مساءً - استضافت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة.

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تم خلال الاجتماع مناقشة منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

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وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.

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يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.

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وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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