محمود محيي الدين يؤكد أهمية التنويع الاقتصادي لمصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:15 مساءً - محمد أحمد وسمر السيد_ أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أهمية التنويع الاقتصادي لمصر في المجالات التكنولوجية الجديدة، والتحول الرقمي .

وأضاف د.محيي الدين في كلمته عبر الإنترنت خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر المصدر المصري الذي نظمته جمعية المصدريين المصريين “إكسبولينك”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستيراد كان ينظر له في وقت من الأوقات على أنه آفة من الآفات، لكن بالنظر لواردتنا نجد غالبيتها مكونات لسلع أساسية، فضلًا عن أن نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي لا تعد كبيرة مقارنة بدول أخرى شبيهة بأوضاعنا الاقتصادية.

وشدد محيي الدين على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات دعم الاستيراد والتصدير مثل البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المعروف بـ”أفريكسيم بنك”.

ونصح بأهمية توطين التنمية في المحافظات المختلفة، لاسيما أنها تعد من القضايا الحيوية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 27 محركًا للتنمية في كل محافظة بالجمهورية، لكنها تعد معطلة، وغير مستغلة بطاقتها المثلى.

وقال إن المستثمرين ليسوا فقط في المناطق الاقتصادية الخاصة أو المدن الجديدة، ولكن هناك مستثمرين في محافظات مصر المختلفة، ومن الواجب تمكينهم عبر تشجيع مبادرات الاستثمار والتصدير.

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وأكد محيي الدين أهمية تيسير الإجراءات لجميع المستثمرين، بجانب تحفيز المجتمع المدني للمشاركة ضمن هذه المبادرات .

وقال: “إننا بصدد عالم جديد، ويجب أن نكون أكثر استعدادًا له، حيث أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لمضيها على الطريق الصحيح وتحقيق الاستفادة من التحديات والتوترات التجارية التي يمر بها العالم في الفترة الحالية”.