نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف ضعف الطلب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:15 مساءً - العربية.نت_ انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%، اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+ رغم أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو 2.1% إلى 64.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.36 دولار أو 2.2% إلى 60.69 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ 10 أبريل.

ويرى معظم الاقتصاديين المشاركين في استطلاع لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تشكيل التجارة العالمية عبر فرض رسوم جمركية أدت إلى زيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال العام الجاري.

وفرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على الصين التي ردت برسوم مضادة على الواردات الأمريكية، مما أشعل حربا تجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط، ودفع ذلك المحللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأسعاره بشكل حاد.

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وخفض باركليز أمس الاثنين توقعاته لسعر برنت لعام 2025 بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارا للبرميل، مشيرًا إلى تصاعد التوترات التجارية وتحول استراتيجية الإنتاج لمجموعة أوبك+ كعوامل رئيسية وراء فائض في المعروض النفطي قدره مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم للوساطة في مجال النفط “المماطلة في إجراء مفاوضات تجارية بين الصين والولايات المتحدة ترفع مجددا مستويات القلق بشأن آفاق نمو الاقتصاد والطلب، وليس من الواضح حتى ما إذا كان الرئيسان تحدثا”.

وانضمت جنرال موتورز وكرافت هاينز وإلكترولوكس اليوم الثلاثاء إلى قائمة شركات من قطاعات متنوعة سحبت توقعاتها للعام الجاري أو خفضتها في ظل التوتر الناجم عن الحرب التجارية الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم الثلاثاء لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات.

وأفادت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي بأن عددا من أعضاء أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيقترحون تسريع زيادة الإنتاج في يونيو للشهر الثاني على التوالي.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك “لا يمكن أن تأتي زيادة أخرى في إنتاج أوبك+ في وقت أسوأ، إذ إن المعنويات ضعيفة بالفعل، ومع عدم إظهار قازاخستان الكثير من الاهتمام بخفض الإنتاج”.

وأظهرت حسابات المستندة إلى بيانات ومصادر رسمية اليوم الثلاثاء أن قازاخستان، العضو في أوبك+، رفعت صادراتها النفطية 7% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس بفضل زيادة الإمدادات عبر خط أنابيب بحر قزوين.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.