طارق توفيق: معدل نمو الصناعة عند 4٪ خلال 10 سنوات يعكس تباطؤ…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:08 صباحاً - محمد أحمد وسمر السيد _قال المهندس طارق توفيق ، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إن تحقيق معدل نمو صناعي بنسبة 4% فقط خلال 10 سنوات يعد مؤشراً على التباطؤ في التحول الهيكلي للاقتصاد المصري .

وأوضح توفيق، خلال مشاركته في جلسة بعنوان تطوير استراتيجية التصدير ضمن مؤتمر “يوم المُصدِّر” الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن هذه النسبة لا تُعتبر إنجازًا مقارنة بالإمكانات المتاحة.

واضاف أن بعض القطاعات، وعلى رأسها الزراعي، تحقق نجاحات ملحوظة على صعيد التصدير، إلا أن غياب التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية يؤدي إلى إهدار الجهود والموارد.

وأشار توفيق، إلى إن معظم النجاحات التي تحققت في الصناعة والتصدير كانت بفضل الجهود الفردية، وليس من خلال عمل مؤسسي منسق بين الجهات الحكومية.

وأكد رئيس الغرفة الأمريكية أن مصر بحاجة ماسة إلى استراتيجية صناعية شاملة تركز على الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية المنتج المصري.

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وانتقد تأخر الحكومة في إعطاء القطاع الصناعي الأولوية ضمن سياساتها، معتبرًا هذا الإهمال من الأسباب الرئيسية لتباطؤ الصناعة .

ودعا توفيق إلى ضرورة تغيير سياسات الحكومة في دعم الصناعة، بحيث تكون أكثر تحديدًا ومرتكزة على الأبحاث العلمية، وتقنيات الإنتاج الحديثة.

وأضاف أن الدعم يجب أن يوجه نحو تحسين القدرات الإنتاجية للمصانع ورفع مستوى المنتجات المصدرة، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية واضحة لاستراتيجيات النمو المستدام في القطاع الصناعي.