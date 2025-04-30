عبلة عبد اللطيف: غياب التنسيق بين القطاعات يعرقل تحقيق أهداف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 09:14 صباحاً - محمد أحمد وسمر السيد_ أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف ، مدير البحوث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن السياسات الاقتصادية في مصر تعاني من غياب التنسيق بين القطاعات المختلفة، مما ينعكس سلبًا على تحقيق الأهداف التنموية.

وأوضحت عبد اللطيف خلال جلسة بعنوان تطوير استراتيجية التصدير في مؤتمر “يوم المُصدِّر” الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين مشكلات القطاع الصناعي وباقي السياسات الاقتصادية، قائلة إن “كل شيء مرتبط بالآخر”.

ونوهت عبد اللطيف، إلى أن غياب البيانات الدقيقة يمثل عائقًا رئيسيًا أمام حل المشكلات المزمنة في الاقتصاد المصري.

و أضافت أن تحقيق المرونة الحقيقية في الاقتصاد يتطلب إصلاحات داخلية، تبدأ بفهم أعمق لطبيعة التحديات وتحسين الأداء المؤسسي.

ودعت مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى ترشيد استخدام الموارد، خاصة الدولار، وتعزيز الكفاءة في إدارة الإنفاق العام.

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وفيما يتعلق بالهيكل الإداري، اقترحت عبد اللطيف تقليص عدد الوزارات وإجراء تغييرات جذرية في أداء الأفراد بالمؤسسات، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للتحديات الراهنة.