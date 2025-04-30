محمود محيي الدين: العالم وصل لنقطة انحطاط تاريخي في التعاون…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:15 صباحاً - محمد أحمد وسمر السيد_ قال الدكتور محمود محيي الدين ، المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن العالم وصل اليوم لنقطة من نقاط الانحطاط التاريخي في التعاون الدولي .

وأشار محيي الدين خلال كلمته خلال بفعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر المصدر المصري الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين، إلى أن العالم يمر حاليًا بحرب اقتصادية لاسيما أن الأمور لا تتوقف عند مبدأ المعاملة بالمثل، لكن هناك قيود على التعاون التكنولوجي فيما بين البلدان.

وأضاف أن هناك اتجاهًا بالفعل للحمائية الدولية بدأ منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، وتجلى ذلك من خلال فرض قيود على التجارة العالمية.

ونوه إلى أن عدد القيود المفروضة على التجارة الدولية سجل حوالي 900 قيد في عام 2019، وارتفعت إلى 3000 قيد في العام الماضي 2024.

وأضاف: “لا يمكن أن نتصور أن ما يحدث اليوم بالاتجاه الموسمي بل اتجاه عام “.

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وتابع محيي الدين: “أنه حتى عندما تتبدل الإدارات الأمريكية، لا يجب أن نتعامل مع هذا الاتجاه على أنه تغير هيكلي أو أنه سيتلاشى”.