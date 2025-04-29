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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:07 مساءً - محمد أحمد وسمر السيد_ كشف محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، تلقي الجمعية عدد من الاستفسارات من كبرى الشركات الآسيوية، خاصة بقطاع المنسوجات والملابس، والتي أبدت رغبتها في بدء نشاطها في مصر .
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر يوم “المصدر المصري” الذي نظمته الجمعية مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستفسارات تدل على وجود فرص حقيقية في البلاد .
ولفت إلى أن الجمعية ستعقد شراكة مع شركة ريسك بيزنس في إطار برنامج متكامل لمساعدة المصدرين المصريين للعمل في السوق الأمريكية.
وأكد قاسم أنه رغم الاوضاع والتوترات التجارية العالمية في الفترة الراهنة تمتلك مصر الفرص الحقيقية ويجب أن نقتنصها .
وتابع: “أن هذا هو التوقيت الأمثل للبناء، وسط بيئة الأعمال المحفزة”
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