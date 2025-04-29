مال وأعمال

رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات…

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  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 1/9
  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 2/9
  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 3/9
  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 4/9
  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 5/9
  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 6/9
  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 7/9
  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 8/9
  • رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس إكسبو لينك: تلقينا استفسارات من شركات آسيوية بالمنسوجات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:07 مساءً - محمد أحمد وسمر السيد_ كشف محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، تلقي الجمعية عدد من الاستفسارات من كبرى الشركات الآسيوية، خاصة بقطاع المنسوجات والملابس، والتي أبدت رغبتها في بدء نشاطها في مصر .

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وأضاف في كلمته خلال مؤتمر يوم “المصدر المصري” الذي نظمته الجمعية مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستفسارات تدل على وجود فرص حقيقية في البلاد .

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ولفت إلى أن الجمعية ستعقد شراكة مع شركة ريسك بيزنس في إطار برنامج متكامل لمساعدة المصدرين المصريين للعمل في السوق الأمريكية.

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وأكد قاسم أنه رغم الاوضاع والتوترات التجارية العالمية في الفترة الراهنة تمتلك مصر الفرص الحقيقية ويجب أن نقتنصها .

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وتابع: “أن هذا هو التوقيت الأمثل للبناء، وسط بيئة الأعمال المحفزة”

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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