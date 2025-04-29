نعرض لكم الان تفاصيل خبر باير وصندوق الأمم المتحدة للسكان يمددان شراكتهما في مصر حتى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 09:14 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت شركة باير وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، تمديد شراكتهما لمدة ثلاث سنوات إضافية، حتى عام 2028، مدعومةً بالتزام طويل الأجل عبر تمويل يزيد عن 900 ألف يورو.

ويسهم هذا التعاون بشكل مباشر في دعم حملة “حقك تنظمي”، وهي برنامج شامل أطلقه قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويأتي هذا التوسع بناءً على الإنجازات التي تحققت من خلال تعاونهما الأولي الذي استمر لمدة خمس سنوات، والتي ساهمت بشكل فعال في تمكين المرأة وتعزيز صحة الأسرة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتساهم وحدة الصحة العالمية في شركة باير بدعم إضافي قدره 100 ألف يورو خلال العام الجاري، ليصل إجمالي التمويل إلى 170 ألف يورو، ما يعزز قدرة المشروع على تلبية الاحتياجات العاجلة للصحة الإنجابية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أوفي داليتشو، رئيس منطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في قسم الأسواق العالمية للأدوية ورئيس القطاع الدوائي الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نلتزم في شركة باير بدعم صحة المرأة وتمكينها، من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة الفعّالة والآمنة.”

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جهته، قال هوغو هاغن، نائب الرئيس ورئيس وحدة الصحة العالمية في شركة باير، إن توسيع الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أمر بالغ الأهمية لمواصلة دفع عجلة التقدّم نحو ضمان حصول جميع النساء في مصر، وخاصة في المناطق المحرومة، على خدمات صحة إنجابية عالية الجودة.

وفي نفس السياق، قال فرانك ستريلو، رئيس قسم تنظيم الأسرة في وحدة الصحة العالمية لدى باير: “نؤمن في باير بأنّ الحصول على خدمات تنظيم الأسرة هو حقٌّ أساسي.

من جانبه، أشار إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، قائلاً: “إلي أن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة الآمنة والطوعية أمرًا أساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأوضح أنه من خلال الشراكة مع باير ووزارة الصحة والسكان، نهدف إلى الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدم حرمان أي فرد من حقه في الرعاية الصحية ويمهّد الطريق لعالم خالٍ من أي احتياجات لم تتم تلبيتها لتنظيم الأسرة.”