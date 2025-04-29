نعرض لكم الان تفاصيل خبر دولة أفريقية تعيد سك العملات الذهبية مع ارتفاع أسعار السبائك… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:12 مساءً - العربية.نت_ يُصدر البنك المركزي المصري في زيمبابوي مجدداً عملات ذهبية كان قد ألغاها قبل 10 أشهر، في خطوة لتعزيز مخزون السبائك المستخدم لدعم العملة المحلية، “الزيج”.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، جون موشايافانهو، في مقابلة مع بلومبرج في ذلك الوقت أنه تم إلغاء سك ما يُسمى بعملات “موسي-أو-تونيا” عيار 22 قيراطاً، والتي سُميت تيمناً بشلالات فيكتوريا الشهيرة، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”.

وأصبحت العملات متاحة الآن من خلال البنوك المحلية في “فترة ازدهار” للسبائك، وفقاً لبيرسيستنس غوانيانيا، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.

وقال غوانيانيا يوم الأحد في مقابلة هاتفية: “الذهب أكثر جاذبية للسوق في الوقت الحالي، وهو يدعم جهودنا للحفاظ على قيمته”. نستغلّ استقرار أسعار الذهب ونعيد ضخّ العملات الذهبية في السوق.

وأكّد بنكان بيع العملات الجديدة المسكوكة – جمعية بناء أفريقيا الوسطى (CABS)، وهي شركة تابعة لشركة Old Mutual Zimbabwe، ووحدة محلية تابعة لمجموعة Nedbank Group Ltd، وهي شركة إقراض جنوب أفريقية. صدرت هذه العملات لأول مرة عام 2022 كمخزون للقيمة لصناديق التقاعد والأفراد الباحثين عن ملاذ آمن من نوبات التضخم المتكررة وتقلبات أسعار العملات.

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وأفادت CABS في إشعار للعملاء صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع: “يسرّنا إبلاغكم بأن بنك الاحتياطي في زيمبابوي قد أعاد إصدار العملات الذهبية من خلال تجار معتمدين”.

وأضافت Nedbank في إشعارها للعملاء: “تُعد هذه العملات خياراً استثمارياً بديلاً يُمكن استخدامه لتعزيز محافظ الاستثمار بأصول قيّمة”. وتُباع العملات بفئات تتراوح من عُشر أونصة إلى أونصة واحدة من الذهب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُسهم ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنحو 25% حتى الآن هذا العام، مدفوعاً بحالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة، في تعزيز اقتصاد زيمبابوي، المنتج الرئيسي لهذا المعدن النفيس.

وقفزت قيمة صادرات زيمبابوي من الذهب إلى 395.9 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول، مقارنةً بـ 303.1 مليون دولار أميركي في العام السابق، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الزيمبابوي.