رئيس هيئة الدواء: ملتزمون بتوسيع الإنتاج المحلي وزيادة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:12 مساءً - محمد أحمد_ أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، التزام الهيئة بدعم استراتيجية الدولة للتوسع في السوق الدوائية المحلية وزيادة فرص التصدير، مع ضمان تلبية جميع الاحتياجات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية توقيع شراكة بين شركة “باير” العالمية للأدوية وصندوق الأمم المتحدة للسكان – مصر .

وأوضح الغمراوي، أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الأمن الدوائي والصحي من خلال منظومة الشراء الموحد، والتي تُعد من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للصحة الإيجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف أن مصر، بتعداد سكاني يتجاوز 107 ملايين نسمة، تحتاج إلى مواءمة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة مع الإمكانيات القومية، بما يضمن استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشدداً على أن تمكين المرأة وتوفير المعلومات والخدمات الصحية الشاملة يُعد أولوية وطنية.

وأكد الغمراوي أن الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في دعم هذه الأهداف، لافتًا إلى أن السوق الدوائي المصري يمتلك قيمة تصديرية تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف منتج دوائي، يتم تصدير 83% منها إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس تطور الصناعة الدوائية المصرية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح أن الهيئة وفّرت مؤخرًا أكثر من 27 مليون عبوة دوائية تشمل 35 منتجًا مسجلًا، تركز على مجالات الصحة الإنجابية، وصحة الجهاز المناعي، والعظام، والمعدة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى دعم التصدير إلى الأسواق الإفريقية.