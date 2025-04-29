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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:14 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كويتية في مصر.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تعمل على توسيع تطبيق الرخصة الذهبية في إطار جذب الاستثمارات.
وأشار أن مصر تسير في المسار السليم في مجال التشغيل حيث انخفضت معدلات البطالة بنسبة ملحوظة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن مصر حريصة على استقرار الأوضاع في كل الدول الإفريقية، وتقوية العلاقات في شتى المجالات، وبالأخص المجال الاقتصادي.
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