مال وأعمال

رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..…

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  • رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..… 1/9
  • رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..… 2/9
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  • رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..… 4/9
  • رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..… 5/9
  • رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..… 6/9
  • رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..… 7/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة..… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:14 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كويتية في مصر.

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وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تعمل على توسيع تطبيق الرخصة الذهبية في إطار جذب الاستثمارات.

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وأشار أن مصر تسير في المسار السليم في مجال التشغيل حيث انخفضت معدلات البطالة بنسبة ملحوظة.

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وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن مصر حريصة على استقرار الأوضاع في كل الدول الإفريقية، وتقوية العلاقات في شتى المجالات، وبالأخص المجال الاقتصادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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