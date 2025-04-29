رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط أسعار السلع

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:14 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار لمتابعة أسعار السلع.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تأمل أن نتجاوز الـ4 ملايين طن فى موسم توريد القمح هذا العام.

وأكد مصر تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية وحالة عدم اليقين، موضحا أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدا للكويت لمناقشة الاستثمارات التي ستتم بين البلدين.

وتابع أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إجراءات تم الإعلان عنها، مؤكدا أن التوقعات للاقتصاد المصري إيجابية، ومعدل البطالة انخفض لـ6.5%.