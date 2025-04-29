نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:16 مساءً - محمد أحمد _ تستضيف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، ويستهدف الترويج لمصر كمركز إقليمي رائد لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 165 شخصية من كبار التنفيذيين، وممثلي صناعة المعارض، ومديري المراكز الدولية، وصناع القرار من أكثر من 31 دولة.

و استعرض عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، القدرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر، مشيرًا إلى قوة مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي تنعكس في معدلات النمو الإيجابية وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تناول التوسع في المناطق الصناعية والحرة، والتطور الملحوظ في البنية التحتية للموانئ والمطارات. ولفت إلى اتساع السوق المحلي الذي يفوق 100 مليون مستهلك، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالتجمعات الاقتصادية في العالم العربي وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاقيات أخرى قيد التنفيذ.

وأكد النجار أن صناعة المعارض تحظى بأولوية لدى الدولة، باعتبارها أحد المحركات الاستراتيجية للاستثمار والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور المتنامي للهيئة في تطوير هذا القطاع، وخططها للارتقاء به في المستقبل القريب.

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وأشار إلي جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة المعارض، من خلال تحديث شامل للمرافق، ورفع كفاءة الطرق والموانئ والمطارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأعرب رئيس الهيئة عن فخره بمشاركة ممثلي الدول والمؤسسات البارزة في هذا المؤتمر، لافتًا إلى أن هذا الحضور الواسع من قادة الصناعة والخبراء يعكس أهمية المعارض كأداة استراتيجية لدعم الاقتصادين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى الدور التاريخي للهيئة منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي في تنظيم المشاركات المصرية في المعارض الإقليمية والدولية، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا على استمرار هذا النهج لتعزيز المكانة الدولية لمصر.

و أشاد النجار بفرص التكامل الاقتصادي الواعدة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أهمية المؤتمر في تعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستكشاف الفرص في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات المرتبطة بصناعة المعارض.

كما أكد أن الهيئة تضع في صميم أولوياتها تعزيز البنية التحتية والخدمات الداعمة لصناعة المعارض، بما يدعم رؤية طويلة المدى لتحقيق الاستدامة.