مساع لمد مهلة سحب الأدوية منتهية الصلاحية 3 أشهر إضافية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:15 مساءً - فاطمة أبو زيد _ تناقش شعبتا الأدوية والصيادلة باتحاد الغرف التجارية مقترحًا لطلب مد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية إلى 6 أشهر بدلًا من 3.

وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إن الشعبتين ستجتمعان يوم الأربعاء لمناقشة المقترح؛ بما يمّكن الصيادلة من إعادة الأدوية منتهية الصلاحية، التي وصفها بأنها “قنبلة موقوتة” تهدد استقرار السوق الدوائية المصرية.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأشار عوف إلى أن المهلة المحددة لسحب الأدوية لم يتبق عليها سوى شهر واحد فقط؛ ما يفرض ضرورة التحرك العاجل لمدها بما يضمن معالجة الأزمة بشكل فعّال.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش أبرز العقبات أمام الصيادلة في عمليات الإرجاع، ووضع آلية زمنية ملائمة؛ تمهيدًا لإعداد مذكرة رسمية ترفع إلى هيئة الدواء المصرية لطلب تمديد فترة السماح إلى 6 أشهر.

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وأشار الدكتور علي عوف إلى أن السوق المصرية تضم نحو 85 ألف صيدلية، لافتًا إلى أن ما وصفه بـ”الآلية المعقدة” التي وضعتها الهيئة لإرجاع الأدوية ساهمت في خلق صعوبات كبرى أمام الصيادلة؛ ما يتطلب إعادة النظر لتسهيل الإجراءات وضمان حماية السوق الدوائية.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أوضحت أن القرار يأتي ضمن جهود الحد من ظاهرة تداول الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ومواجهة المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عنها.