نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف بين “جيبتو فارما” و”دوا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:12 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد اتفاقية تحالف استراتيجي بين شركة “جيبتو فارما” – مدينة الدواء المصرية، وشركة “دوا فارماسيوتيكالز” الأمريكية، لتعزيز صناعة الأدوية في مصر، والحصول على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسفيرة الأمريكية بمصر، هيرو مصطفى غارغ، وسفير قطر بالقاهرة، طارق علي فرج الأنصاري، وعدد من مسئولي الشركتين.

وقع العقد كل من الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة شركة “جيبتو فارما” – مدينة الدواء المصرية، والدكتور حسام عبد المقصود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “دوا فارماسيوتيكالز” الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء أن صناعة الأدوية المصرية هي مجال حيوي للتجارة والاستثمار الجديد والنمو المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر وتحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل دعم وتعزيز استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعة الأدوية، ويسعى لفتح أسواق تصدير جديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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كما أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الشراكة في جلب المعدات والخبرات الأمريكية المتطورة إلى مصر ودعم جهود الحكومة المصرية للحصول على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مما يعزز مكانة صناعة الأدوية المصرية إقليمياً ودولياً، ويؤكد استعداد مصر للمنافسة في مختلف الأسواق الدولية بجودة عالمية.

وأشاد مدبولي بالاتفاقية المُوقعة بين الشركتين قائلاً: “تستمر الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في النمو”، مضيفًا أن اتفاقية اليوم بين “دوا فارماسيوتيكالز” و”جيبتو فارما” هي مثال آخر على تعاون بلدينا لخلق ازدهار اقتصادي مشترك لكلا البلدين.

من جهتها، أكدت السفيرة هيرو مصطفى غارغ أهمية الاتفاقية، قائلة: “العنصر الحاسم في هذه الاتفاقية التاريخية بين “دوا فارماسيوتيكالز” و”جيبتو فارما” هو توفير المعدات والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى جانب المعرفة والخبرة لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية المصرية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أن هذه الشراكة تبرز قوة علاقتنا الاقتصادية الثنائية والازدهار المشترك الذي تجلبه لكل من مصر والولايات المتحدة”.

وأعرب الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جيبتو فارما” – مدينة الدواء المصرية، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الشركة في أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، بالاعتماد على الجودة والبنية التحتية الإنتاجية المتقدمة التي تمتلكها المدينة، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت بالفعل تحقيق المزيد من النجاحات، حيث تمت إقامة شراكات استراتيجية مع (7) شركات عالمية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، بالإضافة لطرح مجموعة متكاملة من الأدوية الأساسية المتميزة بجودة وأسعار مناسبة.

وأضاف: يهدف هذا التحالف إلى الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية لجيبتو فارما واضافة خطوط جديدة وأنظمة حديثة وفق متطلبات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والتأهل للتصدير إلى السوق الأمريكية، إحدى أهم وأكبر الأسواق عالميًا.

كما أكد الدكتور عمرو ممدوح، أن هذا التعاون يتكامل مع توجهات الدولة المصرية، ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تشجيع الاستثمار المباشر، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني مؤكدًا أن ما نوقعه اليوم ليس مجرد اتفاق، بل هو خطوة نحو تحقيق الرؤية الطموحة للشركة نحو العالمية، وإقامة العديد من الشراكات الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسام عبد المقصود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “دوا فارماسيوتيكالز” الأمريكية، عن فخره بتوقيع هذه الشراكة الإستراتيجية مع “جيبتو فارما” – مدينة الدواء المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية نحو دعم جهود الابتكار والتكامل الصناعي في مجال صناعة الأدوية.

وأضاف: إننا نرى في “جيبتو فارما” شريكًا استراتيجيًا يتمتع بإمكانات صناعية متقدمة، ورؤية واضحة.

وأكد الدكتور حسام عبد المقصود، الالتزام بنقل الخبرات التقنية والمعرفية اللازمة لدعم “جيبتو فارما” في الحصول على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بما يضمن دخول السوق الأمريكية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تعزز من التجارة والاستثمار الثنائي في الابتكار الصيدلاني وتحسن المنتجات للمستهلكين في الولايات المتحدة ومصر، كما تعزز اتفاقية اليوم إنتاجية وقيمة الصناعات الدوائية البيولوجية في مصر والولايات المتحدة.