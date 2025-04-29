- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر “إيجاس” توقع مذكرة تفاهم مع إكسون موبيل لتطوير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:12 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن توقيع مذكرة تفاهم *بالأحرف الأولي* بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة اكسون موبيل *ايجيبت ابستريم ليمتد* لوضع الأسس اللازمة لنظام الاتفاقيات الجديد وبدء العمل به في حالة تحقيق شركة اكسون موبيل *ايجيبت ابستريم ليمتد* نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط والتي فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023.
ويمثل تطبيق هذا النظام الجديد حافزاً للشركة في إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حالة وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما خاصة وأن الشركة قد انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي البعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلو متر مربع وحاري تقييم تلك البيانات تمهيداً للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.
جدير بالذكر، أن النظام الجديد سيكون حافز للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح هذا النظام تقاسم الحكومة *والشركات* للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح اكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “إيجاس” توقع مذكرة تفاهم مع إكسون موبيل لتطوير… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.