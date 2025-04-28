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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الدعم والمساندة من القيادة السياسية تدفعنا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 10:17 مساءً - دوت الخليج_ قال أحمد كجوك، وزير المالية ، إننا نُوثِّق عهدنا الجديد مع المجتمع الضريبي: «ثقة.. شراكة.. ومساندة» لكل الممولين الحاليين والجدد، فى إطار من اليقين، عبر الإصدار الصحفي المتكامل الذى أعده المكتب الإعلامي لوزارة المالية، تحت عنوان: «معًا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
وأضاف وزير المالية عبر صفحته على «LINKED IN»: “نحن نرصد بمزيد من التقدير، الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونؤكد أن الدعم الكبير والمساندة الاستثنائية من القيادة السياسية تدفعنا لاستكمال هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي فى إطار اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار”.
وتابع: “يُسعدنا أن نتشارك سويًا، هذا التناول الإعلامي لكل تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية، وردود الأفعال المحفزة من رموز مجتمع الأعمال ورجال الاقتصاد والإعلام”.
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