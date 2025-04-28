نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل تراجعها بفعل عمليات جني الأرباح من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 07:19 مساءً - شاهندة إبراهيم_ واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيمة 25 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 4750 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 38 ألف جنيه.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 24 دولارًا لتسجل مستوى 3295 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5429 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4071 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3167 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، ثم لامس 4850 جنيهًا، واختتم عند 4775 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3327 دولارًا، واختتمت عند 3319 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا ملحوظًا في ظل عمليات جني الأرباح، عقب تصريحات تلفزيونية لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تشير إلى وجود عدة صفقات تجارية مطروحة مع عدة دول آسيوية، ما يقلل من مخاطر الرسوم الجمركية.

وأضاف إمبابي، أن الأسواق تتعرض لضغوط بسبب الإشارات المتضاربة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من إعلان واشنطن عن تخفيف جزئي للرسوم الجمركية، واقتراح الرئيس ترامب إجراء مفاوضات نشطة، إلا أن بكين نفت وجود مناقشات جارية، مما يُبقي استمرار حالة عدم اليقين.

وكشفت بيانات اقتصادية، انخفاض استهلاك الصين من الذهب بنسبة 5.96% على أساس سنوي ليسجل 290.492 طن في الربع الأول، وفقًا لجمعية الذهب الصينية.

وانخفض الطلب على المجوهرات بنسبة تقارب 27% وسط استمرار ارتفاع الأسعار، بينما ارتفع الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية بنسبة تقارب 30%، مما وفّر تعويضًا محدودًا.

على الرغم من تراجع الطلب، لا يزال الذهب مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة، ويواصل تزايد حالة عدم الاستقرار بما في ذلك تقارير عن تحركات عسكرية في أوروبا الشرقية تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

في الوقت نفسه، لا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي قائمة، وتتوقع أسواق العقود الآجلة أول خفض في يونيو، مع توقع خفض بنسبة 1% حتى عام 2025.

ومن المقرر أن تُصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن سعر الفائدة في 7 مايو المقبل.