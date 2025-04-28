نعرض لكم الان تفاصيل خبر جهاز التجارة الداخلية يعتزم طرح فرص استثمارية في 10 محافظات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 07:19 مساءً - محمد أحمد_ عتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية ، التابع لوزارة التموين، طرح فرص استثمارية جديدة في 10 محافظات، العام الجاري؛ لتطوير المناطق التجارية، وتحسين منظومة سلاسل الإمداد.

وقال حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيعلن عن تفاصيل الطرح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجراحي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن الجهاز سيتوسع في إقامة مكاتب السجل التجاري المميز داخل الغرف التجارية.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الشرقية، لافتًا في هذا الصدد إلى انتهاء “فيرنبرو جلوبال للاستثمار” من تنفيذ 50% من المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ، لافتًا إلى أن الشركة نفسها أنشأت منطقة مماثلة في الغربية.

وعدَّ الجراحي وجود مناطق لوجستية في مختلف المحافظات، خاصة في الدلتا، نجاحًا للدولة المصرية في جذب استثمارات جديدة وتنشيط حركة التجارة.

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ولفت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قد طرح على المطورين التجاريين مجموعة من الأراضي في عدد من المحافظات، ويعمل حاليًا على حل المشكلات التي تواجههم؛ لضمان سرعة التنفيذ.

دعاء نبيل: جار إنهاء التراخيص وتوصيل المرافق إلى 300 فدان تمهيدا لتطويرها

ومن جانبها، قالت الدكتورة دعاء نبيل، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه طرح خلال الفترة الماضية 13 فرصة استثمارية في 21 موقعًا بعدد من المحافظات، بمساحة إجمالية 300 فدان.

وأضافت نبيل، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أنه جارٍ إنهاء التراخيص وتوصيل المرافق لهذه المواقع؛ تمهيدًا لتطويرها.

التعاون مع المحافظين لاستكشاف المناطق المميزة القابلة للطرح بنظام حق الانتفاع

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على الترويج للفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والتنسيق مع المحافظين لاستكشاف المناطق المميزة القابلة للطرح بنظام حق الانتفاع.

وكشفت الدكتورة دعاء نبيل عن تعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطوير مستودعاتها.

وأشارت إلى العمل على إنشاء مخازن حديثة “على أعلى المستويات الفنية والتقنية”؛ لخدمة الوزارة والمستثمرين.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير مكاتب السجل التجاري، أشارت مساعد رئيس الجهاز إلى وجود 112 مكتبا على مستوى الجمهورية، انتهى تطوير 75 مكتبًا منها في المرحلة الأولى، فيما تستهدف المرحلة الثانية تطوير 14 مكتبًا إضافيًا.