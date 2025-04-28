“دي إتش إل” الألمانية تستأنف الشحنات إلى المستهلكين في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 06:14 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت شركة دي إتش إل إكسبريس DHL، التابعة لمجموعة «دويتشه بوست» الألمانية أنها ستستأنف شحنات التجارة العالمية من الشركات إلى المستهلكين التي تزيد قيمتها على 800 دولار إلى الأفراد في الولايات المتحدة، وذلك بعد «حوار بنّاء» مع السلطات الأمريكية، وفق ما ذكرته الشركة يوم الإثنين.

وكانت «دي إتش إل» قد عزت قرار تعليق الشحنات، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 أبريل، إلى قواعد جمركية أمريكية جديدة تلزم بإجراء معالجة رسمية لكل شحنة تتجاوز قيمتها 800 دولار.

يُشار إلى أن الحد الأدنى السابق كان 2500 دولار قبل أن يتم تعديله في 5 أبريل.

وجاء في بيان أصدرته الشركة اليوم الإثنين، أنها تمكنت من استئناف الشحنات بفضل «حوار بنّاء» أجرته مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة التجارة، إضافةً إلى «تعديلات طرأت على اللوائح الجمركية الأمريكية».