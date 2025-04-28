وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تستعد لعرض 9 مشروعات جديدة على…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 06:14 مساءً - أمنية إبراهيم – قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة تستعد لعرض 9 مشروعات جديدة على اللجنة العليا لشئون الشراكة مع القطاع الخاص، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك للحصول على الموافقة المبدئية التي يتم بناء عليها إعداد الدراسات التفصيلية لكل مشروع.

وأوضح حنورة في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالقاهرة تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”، اليوم الإثنين، أن المشروعات الجديدة المقرر عرضها تشمل محطات للمحولات الكهربائية وتوزيع ونقل الكهرباء بجانب مشروعات لمعالجة مياة الصرف الصحي وأخرى للصرف الصناعي، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وأكد حنورة، أن التكلفة الاستثمارية للتسع مشروعات الجديدة التي من المقرر عرضها على اللجنة العليا لشئون الشراكة خلال أسابيع قليلة سيتم حصرها عقب الحصول على الموافقة المبدئية من اللجنة.

ولفت إلى أن وحدة الشراكة مع الخاص تعمل حاليا في مرحلة تأهيل التحالفات المتقدمة لمشروع محطة معالجة الحمأة في أبو رواش والذي تقدم له 4 تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية من بينها شركة فرنسية الجنسية، مضيفا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع قد تصل إلى حوالي 150 مليون دولار.