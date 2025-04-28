نعرض لكم الان تفاصيل خبر حوافز وتيسيرات غير مسبوقة في مختلف أنواع الضرائب لتخفيف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 05:08 مساءً - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم أحمد كجوك وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج. اضغط للاطلاع على ملحق التسهيلات والحوافز الضريبية وشملت التيسيرات:- 9 إعفاءات ضريبية * رسم تنمية الموارد المالية للدولة تابعنا على | Linkedin | instagram * ضريبة الدمغة * رسوم التوثيق والشهر لكل من: ▪ عقود تأسيس الشركات والمنشآت ▪ عقود التسهيلات الائتمانية والرهن ▪ الضمانات المقررة للحصول على التمويل * ضريبة الأرباح الرأسمالية * ضريبة توزيعات الأرباح * ضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات * نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح 0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه 0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه 0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه 1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه 1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه إقرارات إلكترونية إقرار سنوى مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجور إقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة أول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات.

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