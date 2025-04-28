عاجل.. مجموعة بوخمسين تستهدف ضخ 30 إلى 40 مليار جنيه…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 03:14 مساءً - أمنية إبراهيم – كشف عماد جواد بوخمسين، رجل الأعمال الكويتي والرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة، في تصريح لبوابة دوت الخليج، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية للعام 2025 المنعقد بالقاهرة اليوم، عن استهداف المجموعة ضخ استثمارات جديدة بحوالي 30 إلى 40 مليار جنيه في مصر خلال عامين، توجه النسبة الأكبر منها للاستثمار السياحي.

وقال بوخمسين، إن المجموعة تخطط لتدشين مشروع فندقي تجاري داخل محافظة القاهرة سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا، وسيضم فندق وشقق فندقية بجانب مركز تجاري.

وأضاف بوخمسين، إلى أن المجموعة مهتمة بقطاع التطوير العقاري والسياحي في مصر، وتخطط لدخول عدة مشروعات جديدة داخل القاهرة وخارجها بالشراكة مع عدد من الجهات منها الصندوق السيادي المصري، بالإضافة إلى مشروع مع مجموعة بن لادن السعودية.