نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تنفي إجراء مفاوضات مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 02:09 مساءً - العربية نت _ قالت بكين اليوم الإثنين، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدثا هاتفيا مؤخرا، مشيرة إلى أن الصين لم تجر مفاوضات أو مشاورات مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يتعارض مع تأكيد ترامب بأن هناك محادثات جارية مع بكين بشأن هذه المسألة.

وكانت إدارة ترامب أشارت الأسبوع الماضي إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من حدوث ركود. وقال ترامب إن هناك محادثات جارية مع الصين بخصوص الرسوم الجمركية وإنه تحدث إلى نظيره الصيني شي. لكن بكين تنفي إجراء أي محادثات تجارية مع واشنطن.

وقال بيسنت، وهو طرف رئيسي في المحادثات التجارية الأمريكية مع دول متعددة، إن محادثاته مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن لم تتناول قضية الرسوم الجمركية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) “تواصلتُ مع نظيري الصيني لكن النقاش ركز أكثر على القضايا التقليدية مثل الاستقرار المالي والتحذيرات المبكرة التي تحيط بالاقتصاد العالمي. لا أعلم أن كان الرئيس ترامب تحدث إلى الرئيس شي”.

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وتابع: “أعلم أنهما يرتبطان بعلاقة جيدة للغاية ويحترمان بعضهما جدا”.

وعندما سُئل عن سبب نفي الصين إجراء محادثات، قال بيسنت: “أعتقد أنهم يخاطبون جمهورا مختلفا”.

وقال بيسنت الأسبوع الماضي إن مفاوضات الرسوم الجمركية مع بكين ستكون “شاقة”، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا لأي اتفاق محتمل مع الصين.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق تجاري قد يستغرق شهورا، لكنه أشار إلى احتمال التوصل إلى اتفاق مبدئي في وقت قريب مما سيمنع تصاعد الرسوم الجمركية إلى مستويات قصوى.

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية، جاء بعضها مربكا في كثير من الأحيان، على دول عديدة منها أكبر شركاء بلاده التجاريين كندا والمكسيك والصين، مما أثار تقلبات غير مسبوقة في الأسواق وأثر سلبا على ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.

وفي مقابلة تلفزيونية منفصلة يوم الأحد، قالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز إن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأضافت في تصريحات لقناة (سي.إن.إن) “نجري محادثات يومية مع الصين، إلى جانب دول أخرى جاءت إلى طاولة المفاوضات وعددها 99 أو 100 دولة”.