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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 11:09 صباحاً - سي إن بي سي_ أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستبرمان اتفاقاً يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة وإن المحادثات مستمرة خلال مطلع الأسبوع.
وأضاف والتس في برنامج “صنداي مورننغ فيوتشرز” على شبكة فوكس نيوز “اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا سيُبرم قريباً”.
ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم توقيع اتفاقية المشاركة في امتلاك وتطوير استخراج المعادن مع أوكرانيا يوم الخميس المقبل.
وتتيح أحدث مسودة للمقترح الأميركي للولايات المتحدة مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا، وتُلزم الأخيرة بوضع كل الدخل الذي سينتج عن استغلال الموارد الطبيعية من الشركات الحكومية والخاصة في أوكرانيا في صندوق استثماري مشترك.
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