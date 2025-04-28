مال وأعمال

مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات…

0 نشر
0 تبليغ

  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 1/9
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 2/9
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 3/9
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 4/9
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 5/9
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 6/9
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 7/9
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 8/9
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 11:09 صباحاً - سي إن بي سي_ أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستبرمان اتفاقاً يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة وإن المحادثات مستمرة خلال مطلع الأسبوع.

predco_adv_2021

وأضاف والتس في برنامج “صنداي مورننغ فيوتشرز” على شبكة فوكس نيوز “اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا سيُبرم قريباً”.

E-Bank

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم توقيع اتفاقية المشاركة في امتلاك وتطوير استخراج المعادن مع أوكرانيا يوم الخميس المقبل.

NTRA 2022
contact_04-2025

وتتيح أحدث مسودة للمقترح الأميركي للولايات المتحدة مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا، وتُلزم الأخيرة بوضع كل الدخل الذي سينتج عن استغلال الموارد الطبيعية من الشركات الحكومية والخاصة في أوكرانيا في صندوق استثماري مشترك.

AYADY

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة المعادن بين الولايات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا