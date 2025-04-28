ترامب: خفض الرسوم الجمركية يؤدي إلى خفض الضريبة على الدخل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أبريل 2025 09:15 صباحاً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه عندما تُخفَّض الرسوم الجمركية ، ستنخفض ضرائب دخل الكثيرين بشكل كبير، وربما تُلغى تماماً.

وتابع في منشور على منصة تروث سوشال “سينصب التركيز على مَن يقل دخلهم السنوي عن 200 ألف دولار”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “كما تُخلق بالفعل أعداد هائلة من الوظائف، حيث تُبنى مصانع جديدة أو يُخطط لإنشائها. ستكون هذه فرصة ذهبية لأميركا! مصلحة الضرائب الخارجية في طور الإنجاز!”.

من جانب آخر، كشف ترامب أن آخر التقرير حول الهجرة غير الشرعية تظهر انخفاضاً بنحو 99.9% على الحدود الأمريكية.

وقال “هذا أفضل رقم مُسجَّل على الإطلاق. دخل ثلاثة أشخاص، مقابل مئات الآلاف في الإدارة السابقة. لم نشهد مثل هذا الفارق من قبل. تهانينا لأمريكا!”.

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في إطار الجهود لتجنّب الزيادات في الرسوم الجمركية، وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطار عمل لإدارة المفاوضات مع شركاء تجاريين يسارعون لإبرام اتفاقات.

ووفقاً لذلك، سيتم استخدام نموذج موحد يتناول الهواجس المشتركة لإطلاق الحوار، ومن بين المجالات المطروحة: الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، والأمن الاقتصادي، والمصالح التجارية.