نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لأستراليا إلى 50 مليون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 10:20 مساءً - سمر السيد_ أفادت بيانات حكومية بارتفاع قيمــة الصادرات المصرية لأستراليا إلى نحو 50 مليون دولار خلال العام الماضي 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2023.

وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واستراليا إلى494 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 558 مليـون دولار خلال عام 2023

و بلغت قيمة الواردات المصرية من أستراليا 444 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 513 مليون دولار خلال عام 2023 .

وأصدر الجهاز هذه البيانات في ضوء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الحاكم العام لكومنولث استراليا ” سام موستين “.

وتتزامن الزيارة مع مرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين.

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وقال الجهاز إن إصدار هذه البيانات يأتي حرصاً منه على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس السيسي.

وبحسب بيانات الإحصاء، تتمثل أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى استراليا خلال عام 2024 في مصنوعات الحجر وأسمنت بقيمة 8 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 8 مليون دولار، ومحضرات حبوب بقيمة 7 مليون دولار.

كما صدرت مصر أيضًا إلى أستراليا محضرات خضر وفواكه بقيمة 5 مليون دولار، وحبوب واثمار زيتية بقيمة 4 مليون دولار.

على الجانب الآخر، تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من استراليا خلال عام 2024 في الخضر والنباتات بقيمة 254 مليون دولار، بجانب الحبوب بقيمة 54 مليون دولار، واللحوم بقيمة 28 مليون دولار .

كما استوردت مصر آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 37 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 23 مليون دولار .

وأشارت بيانات الإحصاء إلى بلوغ قيمة تحويلات المصريين العاملين في استراليا 61 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 54.6 مليــون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023.

بينما سجلت قيمة تحويلات الاستراليين العاملين بمصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

فيما بلغت قيمة الاستثمارات الاسترالية في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في استراليا 500 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 16.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وحسبما أفادت بيانات الإحصاء، سجل عدد سكــان مصر 107.5 مليون نسمـــة خلال ابريل 2025، بينما سجل عــدد سكان استراليا 26.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن في استراليا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 350 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .