نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع مدغشقر لتعزيز التعاون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 08:08 مساءً - دوت الخليج_ بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع فرانسوا جيرسو وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة.

وأعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء المشترك، عن ترحيبه بنظيره الملجاشي، والوفد المرافق له مؤكدا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة اوجه الدعم للأفارقة لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة السمراء.

وأشار فاروق إلى النهضة الزراعية التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن وزارة الزراعة في مصر تضع كافة إمكانياتها وخبراتها، لتعزيز التعاون الزراعة مع جمهورية مدغشقر وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وأكد فاروق إمكانيات التعاون المشترك في مجالات إنتاج واستنباط التقاوي لمختلف المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر وتطوير زراعة التمور في المناطق الجنوبية وزراعة الارز تحت مظلة تعاون الجنوب – الجنوب، وكذلك الاستفادة من الخبرة المصرية في قطاعي الزراعة والري في المناطق الصحراوية.

وأشار إلى البني التحتية التي تخدم القطاع الزراعي والتي تم تطويرها بشكل كبير لتشجيع المستثمرين في مصر، والتي نتج عنها استصلاح ٤ مليون فدان في الأراضي الصحراوية الجديدة، كما أن الدولة المصرية في طريقها لاستصلاح مساحات ضخمة جديدة تضاف للرقعة الزراعية المصرية.

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وأكد فاروق ضرورة التعاون بين الجانبين المصري والملاجاشي في البحوث التطبيقية والصادرات الزراعية والتدريب وبناء القدرات من خلال تدريب مبعوثي الجانب الملاجاشي في المركز المصري الدولى للزراعة، وكذا التعاون في مجال التعليم الزراعي

وناقش الجانبان أيضا إمكانيات التعاون في مجال البحوث التطبيقية والصادرات الزراعية والتدريب وبناء القدرات من خلال تدريب المبعوثين من وزارة الزراعة بمدغشقر في المركز المصري الدولى للزراعة

ومن جانبه اعرب فرانسوا جيرسو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في مدغشقر عن سعادته بلقاء نظيره المصري، مؤكدا تطلعه إلى مزيد من التعاون مع مصر، والاستفادة من خبرتها في مختلف المجالات الزراعية وخاصة المجالات التى طرحها نظيره المصري، حيث تواجة مدغشقر موجات جفاف شديدة تتأثر بها المناطق الجنوبية والتي تشتهر بزراعة الارز، كما يعاني قطاع الزراعة الملاجاشي بضعف في الإنتاجية الزراعية، ويستهدف الجانب الملاجاشي زيادة الإنتاجية من خلال التعاون مع الجانب المصري.

وفي سياق متصل وقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات التى تم بحثها خلال الاجتماع، وسبل الإسراع في تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، في اقرب وقت، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

كما وجه الوزير المالاجاشي لنظيره المصري لزيارة مدغشقر في القريب العاجل.

ومن المقرر أن يقوم وزير الزراعة والثروة الحيوانية الملاجاشي بعدة زيارات ميدانية لمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية وبعض المشروعات الزراعية في المحافظات المختلفة، وعدد من مزارع القطاع الخاص وشركات المكينة الزراعية المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الوزيران بحضور: المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية.