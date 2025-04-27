توقيع عقد مشروع “مسعود ستيل” للعبوات المعدنية في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 07:12 مساءً - شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “مسعود ستيل” وهي إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، ويقع المشروع على مساحة 31 ألف متر مربع في منطقة المصانع الجاهزة بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية “MDC” بمنطقة السخنة الصناعية، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 965 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة حوالي 130 عامل،

يستهدف المشروع السوق المحلي في المرحلة الأولى والتصدير في المراحل التالية، وتوفير مزيد من فرص العمل في هذا النشاط، حيث إنه الأول من نوعه باقتصادية قناة السويس، ومن المخطط بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2026.

قام بتوقيع العقد، اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والدكتور طارق مسعود، رئيس شركة مسعود ستيل.

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وبرنامج دعم الصادرات، والموقع الاستراتيجي والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، يقدم بيئة مواتية للاستثمار لمجموعة مسعود ستيل؛ خاصة وأن الشركة تستهدف التصدير للخارج والوصول للأسواق العالمية.

كما أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة من خلال قطاعاتها المستهدفة، لدعم سلاسل الإمداد العالمية، حيث أكدت مختلف الأحداث في الآونة الأخيرة ضرورة تنوع أماكن الإنتاج وتواجدها بالقرب من أسواق الاستهلاك، خاصة في المواقع التي تتمتع بتوافر العمالة المدربة والطاقة اللازمة بأسعار تنافسية.

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وأشار إلى أن إنتاج العبوات المعدنية و طباعتها من الصناعات المحورية التي تغذي مختلف الصناعات والمنتجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية.