نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: 0.2% تراجعا في أسعار الذهب المحلية والعالمية خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 07:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، وبقيمة 10 جنيهات.

كما تراجعت الأوقية بنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، ثم لامس 4850 جنيهًا، واختتم عند 4775 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3327 دولارًا، واختتمت عند 3319 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 5457 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4093 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3184 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38200 جنيه.

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ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4780 جنيهًا، واختتم عند 4775 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بفعل حالة عدم اليقين والضبابية التي أحدثتها القرارات الاقتصادية المتضاربة للإدارة الأمريكية.

أضاف أن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع قيمة الدولار ضغط على المعدن الأصفر، وأثارت التقارير التي تفيد بأن بكين بدأت في إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية البالغة 125% تفاؤلًا بشأن احتمال انفراج الأزمة التجارية، مما أثر سلبًا على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

كما أشار إلى أن الإعفاءات الجمركية خطوة نحو تهدئة التوترات، مما يُقلل من المخاوف بشأن اضطراب التجارة العالمية لفترة طويلة، فإنه غالبًا ما يُشكّل ضغطًا على الذهب مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وأضاف أن حالة عدم اليقين والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي العالمي وشراء البنوك المركزية القوية للذهب يدعم ارتفاع الذهب على المدى الطويل.

على نحو آخر، أظهر تقرير إتش إس بي سي السنوي لاتجاهات إدارة الاحتياطيات، الذي أُجري بالشراكة مع قطاع البنوك المركزية، أن 37% من المشاركين يخططون لزيادة مخصصاتهم من الذهب في العام المقبل.

وذكر التقرير: “بالنسبة لمعظم من يخططون لذلك، يُنظر إلى الذهب على أنه مُنوّع للمحافظ الاستثمارية، كما يراه الكثيرون أيضًا كمخزن للقيمة على المدى الطويل، وأداء جيد في أوقات الأزمات، ومُنوّع جيوسياسي”.

وأشار التقرير، إلى أن السياسات الحمائية الأمريكية برزت كأكبر خطر يواجه البنوك المركزية اليوم – على الرغم من إجراء المسح السنوي لبنك إتش إس بي سي قبل إعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية المحددة في أوائل أبريل 2025، والتي هزت الأسواق المالية”.