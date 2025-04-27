وزير التموين: رفع الطاقة الإنتاجية للزيوت وتكثيف المعروض…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 06:15 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للزيوت وتكثيف المعروض منها بأسعار عادلة، لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رئيس شركة مصر للزيوت والصابون، في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها لمتابعة أداء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها في الأسواق.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير خطط تعزيز المعروض من الزيوت في السوق المحلي، وضمان استقرار الأسعار، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك.

كما شدد على التزام الوزارة بتوفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، بالتعاون مع الكيانات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع.

و تناول الاجتماع استعراض الأداء المالي والتسويقي لشركة مصر للزيوت والصابون، حيث أكد الوزير أهمية رفع كفاءة التشغيل وتحقيق نمو مستدام، من خلال التوسع في الإنتاج وتطوير العلامات التجارية للشركة، خاصة في مجال المنظفات، بهدف تعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المواطنين.

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وشدد وزير التموين، على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع في التوقيتات المحددة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، في إطار دعم الوزارة المستمر للمنتج الوطني وتعزيز استقرار الأسواق.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة عن استعدادهم لتلبية احتياجات السوق المحلي، من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.