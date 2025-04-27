آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 02:11 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.

اضغط للاطلاع على ملحق التسهيلات والحوافز الضريبية

وتضمنت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة شملت:-

1- تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات ما قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة.. وتقسيطها بشكل ربع سنوى لمدة عام دون مقابل تأخير على الأقساط

2- تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للفترات قبل 2020 مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير أو الضريبة والمبالغ الإضافية

تابعنا على | Linkedin | instagram

3 – تسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير

4- التجاوز عن 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات الماضية

5- مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.