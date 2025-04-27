«فيرنبرو جلوبال» تستهدف مضاعفة استثماراتها في مصر إلى 100…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 01:11 مساءً - محمد أحمد _ أكد أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فيرنبرو جلوبال» للاستثمار، أن المجموعة تستهدف مضاعفة حجم استثماراتها في السوق المصرية لتصل إلى 100 مليار جنيه خلال الـ 5 سنوات المقبلة، عبر تنفيذ عدة مشروعات جديدة.

وأوضح دوس، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن حجم استثمارات المجموعة في مصر حاليًا يبلغ نحو 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ مشروعين للمنطقتين اللوجيستيتين في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، وذلك في إطار رؤيتها الهادفة إلى تنظيم التجارة الداخلية بالتعاون مع الدولة.

وأشار إلى أن مشروع المنطقة اللوجيستية بمدينة طنطا يُعد نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربًا عن أمله في تكرار هذه التجربة في قطاعات أخرى.

وكشف دوس عن خطط المجموعة للتوسع في محافظات الصعيد، من خلال إقامة منطقة لوجيستية جديدة في مدينة أسيوط الجديدة، بمساحة تُقدَّر بضعف تلك التي تم تنفيذها في طنطا.

وقدّر حجم الاستثمار المبدئي لهذا المشروع بنحو 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء التنفيذ خلال عام، عقب الانتهاء من مشروع كفر الشيخ.

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وكشف عن تلقي المجموعة عروضًا من السعودية وسلطنة عمان لتكرار تجربة «ماتريكس»، وهو ما يعكس نجاح المشروع وقدرته على جذب اهتمام المستثمرين العرب.

وفيما يخص خطط الطرح في البورصة ، أوضح دوس أن المجموعة لا تعتزم الإدراج في السوق المالية قبل مرور 5 سنوات على الأقل، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار سعي المجموعة إلى الوصول للحجم الاستثماري الأمثل قبل اتخاذ هذه الخطوة مع تركيزها علي تحقيق المستهدفات الحالية.