«المتحدة» تستثمر 10 ملايين دولار في مسبك جديد بحلوان

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 01:11 مساءً - باره عريان _ تعتزم الشركة المتحدة للمسابك استثمار ما بين 9 و10 ملايين دولار في مسبك جديد بمنطقة حلوان.

وقال المهندس وسيم عبد الله العضو المنتدب للشركة، إنها ستخصص نحو 5 ملايين دولار لشراء المعدات.

أضاف عبد الله، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن المسبك الجديد سيُخصص للمسبوكات التي تخدم صناعتي تعدين الذهب والأسمنت.

وأشار إلى أن المسبك يضيف 40 ألف طن إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، لتصل إلى 70 ألف طن إجمالًا، لافتًا إلى توجيه 83% من الإنتاج نحو التصدير.

ويرى عبد الله في التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصًا كامنة يجب اقتناصها، موضحًا أن أبرز الأسواق المنافسة في هذه الصناعة، هي الصين والهند وتايلاند، وقد طالتها نسبة مرتفعة من الرسوم «ما يمنحنا ميزة تنافسية كبرى يجب استغلالها جيدًا”.

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وأشار العضو المنتدب للشركة للمسابك إلى أنها ستسعى لاستطلاع السوق الأمريكية واقتناص الفرص الجيدة لديها.

وتتبع «المتحدة للمسابك» مجموعة القلعة، وهي متخصصة في مجال تصنيع كرات الطحن والمسبوكات المعدنية التي تدخل في نطاق واسع من التطبيقات الصناعية بما في ذلك مسبوكات صناعة السيارات، وتركز على توفير المسبوكات المعدنية وأدوات الطحن المختلفة لمصانع الأسمنت.