مال وأعمال

صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار…

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  • صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار… 5/9
  • صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار… 6/9
  • صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار… 7/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أبريل 2025 12:15 مساءً - سي إن بي سي_ ذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت، أن صادرات المملكة غير النفطية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 515 مليار ريال، نحو 137.29 مليار دولار، في 2024، في ظل مواصلة المملكة لرؤيتها القائمة على تقليل اعتمادها على عوائد النفط.

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وسجل المحور الاقتصادي في رؤية السعودية نتائج إيجابية في 2024 حيث شهد تحول الاقتصاد للنمو بنسبة 1.3% بينما سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 3.9% ليصل إلى 2.55 تريليون ريال، في حين توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، وهو ما يعكس التقدم في تنويع مصادر الدخل.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الصادرات غير النفطية ارتفعت 13% على أساس سنوي، وبأكثر من 113% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.

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وتستثمر السعودية، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق رؤيتها لعام 2030، التي تُركز على تقليل اعتمادها على الخام وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع.

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كما تعمل المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان استمرار خططها الطموح.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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