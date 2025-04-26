نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة قوية للنظام الاقتصادي العالمي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أبريل 2025 02:12 مساءً - سي إن بي سي_ في أعقاب أحدث التحركات التي اعتبرها الجانبان جهوداً لتهدئة حربهما التجارية، انتقد محافظ البنك المركزي المصري الصيني الولايات المتحدة، الجمعة، لتهديدها الاستقرار المالي العالمي من خلال “إساءة استخدامها” للرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونج شنج في بيان في ختام اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي “إساءة استخدام الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة انتهكت بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، وقوضت بشكل خطير نظام الحوكمة متعدد الأطراف القائم على القواعد، ووجهت ضربة قوية للنظام الاقتصادي العالمي، وأضرت بالاستقرار والنمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي”.

وأضاف أن “ذلك أدى أيضاً إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية”، وهو الأمر الذي هدد الاستقرار المالي العالمي وفرض تحديات على الدول الناشئة والنامية.

وذكر بان أن هناك حاجة ملحة لأن تعمل البلدان على تعزيز تنسيق السياسات وتشجيع تحرير التجارة.

وأعفت الصين بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية العالية في إشارة إلى أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ربما تهدأ، لكن بكين سارعت إلى دحض تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك مفاوضات جارية.

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وفي البيان، قال بان أيضاً إن البنك المركزي المصري الصيني سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة “وفقاً لما تقتضيه التطورات الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج، فضلاً عن أداء السوق المالية”.

وأضاف “سنعتمد مزيجاً من السياسات للحفاظ على وفرة السيولة، وخفض تكلفة التزامات البنوك، وخفض تكاليف التمويل الإجمالية للاقتصاد الحقيقي بشكل مستمر”.

وفيما يتعلق بأسعار الصرف، قال بان إن الصين “ستواصل السماح للسوق بلعب دور حاسم في تشكيل سعر الصرف، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف”.

وأضاف “في الوقت نفسه، سنعمل على توجيه التوقعات بشكل أفضل والحفاظ على سعر صرف الرنمينبي (العملة الصينية) مستقرا بشكل أساسي عند مستوى قبابل للتكيف ومتوازن”.