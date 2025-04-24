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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الأسواق الناشئة ستسهم بنسبة 65% من نمو… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أبريل 2025 08:08 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه يجب أن تنظر المؤسسات الدولية للأسواق الناشئة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين العالمي واضطراب حركة التجارة.
لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية.. وبيئة صديقة للمستثمرين
وقال كجوك، في مائدة مستديرة حول «الأسواق الناشئة» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن «الأسواق الناشئة» توفر فرصًا جاذبة للاستثمار، وستسهم بـ 65% من نمو الاقتصاد العالمي بحلول 2025، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وبيئة صديقة للمستثمرين.
يجب على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات أكثر استدامة وابتكارًا.. لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي
أضاف أنه يجب على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تكلفة «التمويل» تتزايد أمام الأسواق الناشئة، والحل في مضاعفة «الجهود الدولية» والتنسيق المستمر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
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تنويع مصادر التمويل بأدوات أكثر كفاءة وابتكارًا.. والدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو المستدام
وأشار وزير المالية إلى أهمية العمل المتواصل على تنويع مصادر التمويل بأدوات أكثر كفاءة وابتكارًا، والدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو المستدام.
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