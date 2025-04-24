«آي صاغة»: الذهب يعاود الارتفاع وسط تزايد التوقعات بخفض…

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أبريل 2025 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 60 جنيها ليسجل عيار 21 مستوى 4825 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 38 ألف و600 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 49 دولارًا لتسجل مستوى 3337 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4136 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3217 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4890 جنيهًا، واختتم عند 4765 جنيهًا.

كما تراجعت الأوقية بقيمة 93 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3381 دولارًا، واختتمت عند مستوى 3288 دولارًا.

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أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال الفترة الحالية، مع التقلبات في الأسواق العالمية، بفعل حالة عدم اليقين والضبابية التي أحدثتها القرارات الاقتصادية المتضاربة للإدارة الأمريكية.

كما أضاف أن ضعف الدولار الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي ساهما في تخفيف الضغط السلبي على الذهب، وعاد للارتفاع مرة أخرى مع استمرار حالة الضبابية.

وكانت تصريحات ترامب المخففة تجاه الصين والاحتياطي الفيدرالي قللت من حدة التوتر في السوق، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعومًا بالتقلبات المستمرة، وتغير السياسات الأمريكية، والطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة والبنوك المركزية.