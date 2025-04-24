نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: 11.4 مليار جنيه استثمارات لمحافظتي شمال وجنوب سيناء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أبريل 2025 05:11 مساءً - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 24/2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة “القرية الخضراء”، ضمن مشروع “حياة كريمة”.

كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.

وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة، وجموع الشعب المصري بعيد تحرير سيناء التي تعد قطعة غالية وعزيزة من أرض مصر، مؤكدة الأولوية التي توليها الدولة لتنمية سيناء حيث بلغت إجمالي الاستثمارات العامة بخطة العام المالي الجاري، نحو 11.4 مليار جنيه موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ 425 مشروع تنموي.

وأضافت أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

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وأشارت إلى دور خطط المواطن في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، من خلال إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وسد الفجوات التنموية المكانية، وتوضيح العائد التنموي لخطط التنمية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى إدراج خطط المواطن على منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»SDGs Acceleration Actions) ) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت “المشاط” أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 246 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 6.8 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 179 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بالخطة تبلغ 4.6 مليار جنيه .

وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.3 مليار جنيه لقطاع الإسكان 34بنسبة %، يليه قطاع النقل بقيمة 1,8 مليار جنيه بنسبة 26.5%، وتبلغ استثمارات قطاع الري 1,3 مليار جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامي 300 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع الصحة 135 مليون جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 965 مليون جنيه بنسبة 14%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 24/2025 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 37%، يليه قطاع الصحة بقيمة 847 مليون جنيه بنسبة 17.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 746 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع التنمية المحلية 482 مليون جنيه بنسبة 10.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 142 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 673 مليون جنيه بنسبة 16 %.

وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في خطة 2025/24: في توجيه 954 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات قطاع النقل بالمحافظة في استكمال تطوير ميناء العريش البحري، إعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان / بئر العبد / العريش / رفح / طاب، واستكمال إنشاء منفذ رفح، كما تستهدف الخطة تنفيذ 12 مشروعا في مجال الموارد المائية والري منها استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، وحفر آبار جوفية وسطحية لتدبير الاحتياجات المائية، وتستهدف الخطة الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 300 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 274 فصل”.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 51 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه حوالي 843 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعًا في مجال الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بمركز الطور ، استكمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وفي مجال النقل تستهدف الخطة تنفيذ 8 مشروعات تنموية منها استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق دهب/ نويبع (50 كم مسافة جديدة)، استكمال تطوير منفذ طابا، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب، كما تستهدف الخطة “تعزيز التنمية المكانية والمحلية” من خلال تنفيذ 50 مشروعا تنمويا بتكلفة 482 مليون جنيه.

جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول “شارك 2030”.